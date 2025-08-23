Bloomberg: Европа недооценила Россию и оказалась в уязвимом положении

Согласно аналитической колонке Bloomberg , Европейский союз за три десятилетия совершил ряд стратегических просчетов, приведших к текущему кризису в отношениях с Россией.

Автор публикации Джон Аутерс указывает, что расширение ЕС до 27 членов, введение евро и недооценка Москвы создали ситуацию, при которой Европа оказалась в уязвимом положении как перед Россией, так и перед США.

Особое внимание уделяется тому, что санкционная политика ЕС не принесла ожидаемых результатов, а разрыв торговых связей негативно сказался на европейской экономике.

В материале цитируется экономист Джеффри Сакс, призывающий к возобновлению переговоров и восстановлению партнёрства с Россией.

Анализ показывает, что события 1989 года запустили процессы, которые привели к текущему противостоянию: «Разгневанная Россия, отвергнувшая рыночный либерализм, угрожает слабой и неэффективной Европе».

Автор заключает, что 1990-е стали упущенной возможностью для построения сбалансированных отношений.