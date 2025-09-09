Золтан Кошкович: к власти во Франции могут прийти постмодернистские левые

Геополитический аналитик центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что после отставки правительства Франции к власти могут прийти более радикальные левые силы, сообщает «Царьград» .

Геополитический аналитик Золтан Кошкович спрогнозировал, что после отставки французского правительства страну может ожидать приход к власти новой формы постмодернистского левого движения.

Кошкович назвал действующий кабинет министров Франции «игрушечным правительством» и отметил, что его отставка свидетельствует о кризисе технократического либерализма на Западе. По мнению аналитика, на смену нынешней власти может прийти движение, основанное на политике идентичности, что он сравнил с «триумфом Маркса, восставшего из могилы».

Эксперт подчеркнул, что европейским странам следует уделять больше внимания противодействию подобным политическим тенденциям.

8 сентября парламент Франции выразил недоверие правительству премьер-министра Франсуа Байру, что приведет к его отставке.