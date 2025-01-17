Американцы негодуют: привилегии для дипломатов из РФ в Нью-Йорке вызвали скандал

Издание Fox News заявило о том, что американская общественность возмущена нововведением Госдепа США, согласно которому представителей международных дипмиссий, включая российскую, освободили от платы за въезд на Манхэттен, сообщает АБН24 .

По данным Fox News, в начале января 2025 года была введена плата за въезд в главный деловой квартал Нью-Йорка в размере от 9 до 21,6 доллара в день, при этом сотрудников и персонал иностранных представительств и международных организаций, включая ООН, от уплаты сборов освободили. Это вызвало негодование среди общественности и политиков в США.

«Противники США — Иран, Россия, другие дипломаты ООН освобождены от платы за заторы в Нью-Йорке, а налогоплательщики вынуждены оплачивать счета», — отметила обозреватель американского издания Бет Бэйли.

В центре скандала оказались именно российские дипломаты в Нью-Йорке, у которых, по информации Fox News, с 2003 года накопилось более 100 тыс. долларов штрафов за парковку.

При этом в Госдепе не прокомментировали информацию о штрафах. Комментариев со стороны России по этому вопросу также пока нет.