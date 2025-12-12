Минобороны изучает материалы, полученные в этом году в ходе СВО и касающиеся нарушений Западом и Украиной положений конвенций о запрещении химического и биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Он отметил, что проводимая западными государствами агрессивная политика по биобезопасности и расширение военно-биологических программ НАТО создают угрозы режиму нераспространения биооружия.

«Мы доводили факты проведения работ американского военного ведомства на базе украинских биолабораторий, которые неоднократно подтверждались должностными лицами США. В их числе — координатор совета национальной безопасности Джон Кирби, заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд и действующий министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший», — сказал Ртищев.

Он напомнил, что в интервью журналисту Такеру Карлсону летом этого года факты тестирования фармпрепаратов на людях на Украине подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум. Испытания проводили в 38 лабораториях.

Чтобы скрыть исследования, заказчиками выступают не военные, а гражданские агентства и неправительственные компании. Одна из них — агентство США по международному развитию (USAID), ее ликвидировали решением американского президента Дональда Трампа.

По словам военного, в Штатах ЮСАИД финансировало проведение учений «Ивент-201». Они связаны с отработкой действий при эпидемии ранее неизвестного коронавируса. Эти учения состоялись в октябре 2019 года, то есть незадолго до объявления пандемии Covid-19.

