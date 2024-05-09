Американское командование опасается числа МБР у КНДР

Вашингтон опасается, что количество межконтинентальных баллистических ракет у Северной Кореи может приближаться к порогу оборонительных возможностей США, заявил глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо, пишет РИА Новости .

При этом США не могут с уверенность оценить число МБР, стоящих на вооружении КНДР.

«Закрытость общества и развитость аппарата безопасности КНДР… не дают нам с уверенностью оценить число МБР в их арсенале. Меня беспокоит то, что растущие запасы МБР у Ким Чен Ына могут приближаться к нашим возможностям защищать Северную Америку», — предупредил Гийо.

Он считает, что недавно испытанные Пхеньяном новые жидкостные и твердотопливные ракеты могут быть способны доставить ядерный боезаряд в любую точку в Соединенных Штатах. Угроза от КНДР дополнительно возрастет при переходе к серийному производству МБР и оснащению их разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения, добавил Гийо.