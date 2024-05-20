Независимых аудиторов могут привлечь к проверкам управляющих компаний

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В Думе разработали законопроект о независимой проверке жилищных организаций

В Государственной Думе разработали законопроект о независимой аудиторской проверке жилищных организаций, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Предполагается осуществлять аудит управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов независимой аудиторской организацией. Аудиторов выберут по итогам конкурса в каждом регионе, указано в публикации.

Жильцы не могут качественно проверить правильность тарифов и эффективность деятельности УК И ТСЖ.

«У собственников очень много вопросов к качеству оказываемых услуг: то дворника месяцами не видно, то сантехника не найдешь, то качество работ не соответствует цене», — считают авторы законопроекта.