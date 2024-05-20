Спасатели направились к предполагаемому месту крушения вертолета Раиси

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Спасатели направились к предполагаемому месту крушения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал IRIB.

Ранее турецкий беспилотник Akıncı обнаружил источник тепла в горах Ирана, где могут быть возможные обломки вертолета президента Раиси.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Наземные поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.