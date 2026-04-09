Американским кораблям разрешили проходить через Ормузский пролив при 2 условиях

Через Ормузский пролив смогут проходить и американские корабли. Но США важно соблюдать два условия, рассказал замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает ТАСС .

Пропускать корабли Соединенных Штатов будут с согласия Тегерана.

Также суда не должны проявлять враждебное поведение.

Иран и США заключили перемирие на две недели с 8 апреля. Тегеран обязался открыть Ормузский пролив.

Армии США и Израиля атаковали Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и другим регионам государства, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. Боевые действия приостановлены, но Израиль продолжает атаковать ливанскую «Хезболлу».

