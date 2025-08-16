Американский президент высоко оценил результаты саммита с Путиным
Трамп поставил «десятку» переговорам с Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп назвал прошедшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске исключительно успешными, сообщает RT.
В эфире Fox News американский лидер поставил встрече высшую оценку встрече.
«Ставлю сегодня „10“, — заявил глава Белого дома.
Оценка прозвучала сразу после завершения трехчасовых переговоров лидеров стран на авиабазе Элмендорф-Ричардсон.