Президент Украины Владимир Зеленский выполнил все задачи, которые от него требовали. Теперь его могут в ближайшее время устранить, сказал экс-полковник армии США Энтони Шэффер в одном из эфиров на YouTube, сообщает РИА Новости .

«Зеленский, он — мертвец. Его полезность для обеих сторон подходит к концу», — отметил Шэффер.

Неонацисты добились от политика всего, чего он хотел. Теперь Зеленский затягивает урегулирование, несмотря на появившиеся предложения, сказал бывший полковник США.

Шэффер не считает, что у Зеленского будет какое-то будущее с Западом или РФ. Политик лишился всех возможностей, начиная со Стамбула, когда ему предложили выгодные условия в рамках мирного договора. У политика отсутствуют козыри, чтобы выйти из сложившегося положения.

По словам экс-полковника США, Зеленского могут устранить неонацисты, если он «отдаст РФ даже небольшой кусочек земли».