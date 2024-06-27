Бывший военнослужащий отправился в Белгород, где начал фиксировать обстрелы гражданского населения. Полученные материалы он собирается представить на заседании Конгресса США. Беннетт провел в городе несколько дней. В частности, он был там 22 июня, когда воздушная тревога включалась каждые 20 минут, а за ней следовали взрывы от работы систем ПВО.

«Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Беннет.

Офицер в отставке впервые посетил РФ в ноябре прошлого года. Он снимал фильм о Донбассе совместно с российскими журналистами. Беннет был Донецке, Соледаре, Горловке, Мариуполе и других городах. Одним из главных мотиваторов, который побудил офицера поехать в зону конфликта, стала «тотальная ложь правительства США о происходящем в регионе».

«Я понял, что Штаты, поставляя Украине оружие, по сути участвуют в военных преступлениях против мирного населения. При этом люди в моей стране не знают о том, что происходить на самом деле, а все официальные медиа откровенно лгут», — резюмировал он.