Американские военные приведены в состояние повышенной боеготовности
NYT: Пентагон усилил готовность войск на Ближнем Востоке
Пентагон привел военные объекты США на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.
Эти меры затронули более 40 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в регионе, утверждает издание.
Речь идет о базах США в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.
Решение принято на фоне заявлений иранского руководства о подготовке "карательной операции". Одновременно администрация США рассматривает варианты военного реагирования на действия Тегерана.