Американские военные приведены в состояние повышенной боеготовности

сегодня в 23:58

Пентагон привел военные объекты США на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Эти меры затронули более 40 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в регионе, утверждает издание.

Речь идет о базах США в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.

Решение принято на фоне заявлений иранского руководства о подготовке "карательной операции". Одновременно администрация США рассматривает варианты военного реагирования на действия Тегерана.