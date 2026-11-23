В Подмосковье сотрудницу Мининвеста будут судить по делу о взятках на 84 млн

В Подмосковье перед судом предстанет 52-летняя консультант отдела промышленной политики министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Ее обвиняют в предположительном получении взяток на общую сумму 84 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Ей инкриминируют 61 преступление по статье 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в период с 2019 по 2023 год фигурантка сформировала организованную группу и через посредников систематически брала взятки. Размер отдельных вознаграждений варьировался от 320 тыс. до 18 млн рублей, а совокупный объем полученных средств достиг 84 млн рублей.

Фигурантка согласилась с доводами обвинения лишь частично. Материалы в отношении ее предполагаемых сообщников выделены в отдельное производство, а основное дело направлено для разбирательства по существу в Подольский городской суд региона.

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