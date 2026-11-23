Ученицы второго класса центра образования «Богородский» Юлия Васильева и Евгения Степанова в составе команды «Little stars» студии «Энер» заняли второе место на VIII Всероссийском фестивале «Шоу Мастер». Конкурс прошел 22 ноября в Реутове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юлия Васильева и Евгения Степанова, ученицы второго класса центра образования «Богородский», выступили в составе команды «Little stars» студии «Энер» на VIII Всероссийском фестивале «Шоу Мастер» в Реутове. Коллектив завоевал второе место в танцевальном конкурсе. Выступлению предшествовали долгие репетиции под руководством педагогов и при поддержке родителей.

Фестиваль 22 ноября объединил танцоров со всей страны — от начинающих до профессионалов. В конкурсе участвовали мини-команды, большие коллективы, дуэты и солисты. Программа включала street dance, contemporary, эстрадный и стилизованный танец, танцевальное шоу, K-pop и детский танец. Вместе с танцорами на сцену вышел робот Игорек.

В состав жюри вошел хореограф-постановщик и режиссер Алексей Арапов, известный по работе над телевизионными проектами «Танцы на ТНТ», «Звездные танцы», «Ярче звезд» и другими.

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