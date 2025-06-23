Американские системы ПВО перехватили 13 из 14 иранских ракет

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Иран дал «очень слабый ответ» на уничтожение своих ядерных объектов американскими военными, подчеркнув, что Вашингтон ожидал подобной реакции.

По словам главы Белого дома, Тегеран выпустил 14 ракет, 13 из которых были сбиты системами ПВО, а одна — намеренно не перехвачена, поскольку не представляла угрозы.

«С радостью сообщаю, что ни один американец не пострадал, а ущерб оказался минимальным. Похоже, Иран просто „выпустил пар“, и, будем надеяться, это не повторится», — написал Трамп.

Он также поблагодарил иранскую сторону за предупреждение о ракетном ударе, что позволило избежать жертв.

Американский президент выразил надежду, что Тегеран теперь сможет «двигаться к миру и гармонии» в регионе, призвав к аналогичным шагам Израиль.

Ранее США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане, что вызвало резкую критику со стороны России, Китая и ООН. Тегеран, в свою очередь, пообещал продолжить развитие своей ядерной программы