Ambebi: задержания начались в Тбилиси на фоне протестов

Грузинские правоохранители начали задерживать в Тбилиси участников протеста против закона об иноагентах, пишет РБК со ссылкой на Ambebi.

Демонстрации проходят у здания парламента страны. Туда прибыли спецназ и машины с водометами. Силовики призывают людей расходиться. Также МВД Грузии рекомендует собравшимся повиноваться полиции. В противном случае против них могут применить силу.

Комитет парламента страны по правовым вопросам в свою очередь на фоне протестов поддержал проект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает обязательную регистрацию в специальном реестре для НКО и СМИ, действующих «в интересах иностранной державы».

Также юридическим лицам придется отчитываться о доходах. В противном случае уклонистов будут ждать штрафы.

В прошлом году в Грузии уже проходили протесты на фоне решения принять похожий законопроект об иноагентах. Однако тогда его отозвали.