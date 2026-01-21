Алиев анонсировал второй нефтяной бум в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе допустил возможность нового, второго по счету, нефтяного бума в республике. При этом глава государства подчеркнул, что стратегическим приоритетом остается диверсификация экономики и развитие возобновляемых источников энергии, пишет «Царьград» со ссылкой на государственное информагентство «АзерТАдж».

В ходе мероприятия «Завтрак с руководством Азербайджана» Алиев отметил, что в стране планомерно снижается добыча нефти при одновременном наращивании добычи газа. Однако существуют планы по стабилизации и даже увеличению объемов добычи «черного золота».

По словам Алиева, существуют достаточные основания полагать, что Азербайджан может стать свидетелем нового существенного нефтяного бума, но только в случае успешной реализации текущих разведочных проектов, которые ведут международные энергетические компании.

«Возможно, сейчас еще рано об этом заявлять, но мы имеем достаточно оснований полагать, что можем стать свидетелями второго существенного нефтяного бума в Азербайджане <…>. Мы надеемся на это», — сказал азербайджанский президент.

Несмотря на перспективы увеличения нефтяных доходов, Алиев подчеркнул, что власти не намерены фокусироваться исключительно на нефтегазовом секторе. Основной приоритет — диверсификация экономики.

Азербайджан активно инвестирует и в «зеленую» энергетику. Президент также заявил, что к 2032 году республика планирует выйти на выработку 8 гигаватт солнечной и ветряной энергии.

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2025 году добыча нефти в стране снизилась на 4,8%, до 27,6 млн тонн.

