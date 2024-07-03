Александр Стубб проецирует отношения США и Киева на РФ и Китай – политолог

«Александр Стубб продемонстрировал свои, скажем так, когнитивные конструкции того, как он воспринимает взаимоотношения между Китаем и Россией. Эти конструкции он позаимствовал из отношений, которые сложились между Соединенными Штатами и Финляндией, но в большей степени между США и Украиной. Там действительно по первому звонку из Вашингтона Киев принимает любые решения», – сказал Косоруков.

Он подчеркнул, что Китай и Россия — два самостоятельных суверенных государства, которые сближаются на базе общих национальных интересов во многих областях. Ни о каком «первом звонке» речь не может идти.

«Те, кто в теме, понимают, что взаимоотношения с Китаем — это всегда долгосрочные контракты, длительное обсуждение, подготовка и так далее. Для Китая Россия — это стратегический северный тыл, и никто эти связи рушить не будет. В отличие, кстати, от стран Европы, которые под давлением Вашингтона порвали связи с Россией», – отметил политолог.

Косоруков уточнил, что Китай будет наращивать взаимодействие с Россией. Даже при теоретическом ослаблении хозяйственных связей в многополярном мире всегда можно найти рынки сбыта и поставщиков.

«США, как слабеющий гегемон, ведут внешнюю политику ультиматумов, запретов, запугиваний, незаконных санкций. Это всегда говорит о слабости, невозможности добиться чего-то переговорами, выгодными контрактами и так далее. США хотят односторонней выгоды для себя, поэтому и рвут чужими руками связи между Россией и Европой. Зачем слушать Финляндию, которая, извините, прогнулась под США и вступила в НАТО на свою беду», – заключил политолог.