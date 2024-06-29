Al Hadath: Путин преподал Америке урок, развенчав миф о гегемонии Запада

По данным иракского новостного агентства Al Hadath, российский лидер нашел возможности, чтобы реализовать свои политические планы. Путин пытался воплотить свои мечты о восстановлении былой славы РФ.

«Девяностые годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США, когда они фактически управляли миром, устанавливая правила игры и дирижируя глобальными политическими конфликтами. Америка считала, что однополярный мир никуда не денется или что она всегда сможет его защитить», — добавили в статье.

Авторы статьи рассказали, что после событий 11 сентября 2001 года США быстро переключились на проблемы Ближнего Востока и борьбу с терроризмом. Соединенные Штаты увязли в Афганистане и Ираке.