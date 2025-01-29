Актер Теймураз Тания поддержал открытие избирательных участков вне Абхазии

Актер Тания о выборах в Абхазии: чем больше избирательных участков, тем лучше

«Мне, как абхазу, конечно же, хочется пройти и проголосовать здесь. Если это возможно, на участок, где бы я ни находился, в Москве или в любом другом городе, хотелось бы, чтобы мне не пришлось там ехать за 300, за 500 или за 2000 км. Чтобы отдать свое право, чтобы проголосовать», — сказал актер.

По его словам, все граждане Абхазии в этом случае с удовольствием сделают свой выбор. Чем больше для людей будет участков, тем лучше.

Ранее подобную позицию обозначила оперная певица Алиса Гицба. Она заявила, что выборы в Абхазии могут стать более объективными и справедливыми, если право голоса получат уроженцы страны, живущие в России.

Досрочные президентские выборы в Абхазии назначены на 15 февраля 2025 года.