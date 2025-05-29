Акиэ Абэ встретилась с Владимиром Путиным перед посещением балета в Москве

Правительственный Aurus, обычно используемый для официальных мероприятий главы государства, доставил Акиэ Абэ, вдову бывшего японского премьер-министра, на спектакль «Конёк-Горбунок» в Большой театре, сообщает РИА Новости .

Ранее в этот день президент России Владимир Путин принял госпожу Абэ в Кремле. По информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, во время встречи российский лидер лично предложил ей посетить знаменитый московский театр и распорядился предоставить для этого правительственный транспорт.

Синдзо Абэ (1954-2022) — самый долгоправящий премьер-министр Японии в истории страны, занимавший этот пост в 2006-2007 и 2012–2020 годах. Известен своей экономической политикой («Абэномика»), а также активной дипломатической позицией, включая переговоры с Россией по вопросу мирного договора. Трагически погиб в результате покушения во время предвыборной кампании.

Визит его супруги в Москву, несмотря на непростой период в российско-японских отношениях, стал символическим жестом, подчеркивающим уважение к памяти японского политика.