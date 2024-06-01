Академик Арбатов объяснил смысл российских ядерных учений

Глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов пояснил, что учения с отработкой применения нестратегического ядерного оружия проводят после представления Киеву дальнобойных систем НАТО. Сюда вошли ракеты и истребители, сообщает РБК .

Арбатов уточнил, что одной из причин проведения учений являются заявления стран Запада. Они уверяли, что у них получится пересмотреть условие, чтобы деньги не применялись против целей на международно признанной территории России.

Также эксперт высказался об отправке западной армии на Украину. По его словам, вероятность этого не очень высока.

«Но заявление МИДа было рассчитано и на этот случай. Не в том смысле, что Россия сразу начнет наносить удары тактическим ядерным оружием, а в том, что появление на Украине войск НАТО и вовлечение их в боевые действия на земле или в воздухе будет означать прямой конфликт между Россией и альянсом», - сообщил он.

Эксперт отметил, что НАТО является ядерным союзом, где есть ядерных державы. Они связаны взаимным военным планированием, системами оружия, обязательствами. Подобный прямой конфликт грозит эскалацией до уровня ядерного оружия.