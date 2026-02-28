Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

сегодня в 23:54

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, сообщает РИА Новости .

«Верховный лидер твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя», — говорится в сообщении.

До этого израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ во время ударов по Ирану якобы убил Хаменеи и ряд чиновников. Среди них начштаб вооруженных сил Саид Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами.

Иранские СМИ сразу опровергли информацию об убийстве высшего военно-политического руководства. Там говорили, что Хаменеи перевезли в безопасное место до атак США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля.

