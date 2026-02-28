Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, сообщает РИА Новости.
«Верховный лидер твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя», — говорится в сообщении.
До этого израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ во время ударов по Ирану якобы убил Хаменеи и ряд чиновников. Среди них начштаб вооруженных сил Саид Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами.
Иранские СМИ сразу опровергли информацию об убийстве высшего военно-политического руководства. Там говорили, что Хаменеи перевезли в безопасное место до атак США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля.
