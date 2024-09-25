Агента СБУ приговорили к 25,5 годам колонии за теракты в Подмосковье и госизмену

Причастный к совершению терактов в Московском регионе агент украинских спецслужб Иван Недильский получил 25,5 лет заключения. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Вербовка Недильского украинской военной контрразведкой состоялась в марте 2022 года в Греции. После этого по заданию куратора он занимался поджогами военкоматов, осквернением воинских мемориалов и сбором интересующей СБУ информации.

Россиянин передавал Украине сведения про объекты транспортной и иной инфраструктуры в Подмосковье и Смоленской области. Эту информацию противник использовал при подготовке диверсий. Кроме того, Недильский осквернил мемориал «Скорбящая мать» и мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов.

В Киеве гражданин России успел пройти полиграф — таким образом проверяли его лояльность СБУ. После этого ему дали задание заняться поджогами военкоматов в Московском регионе. Первым объектом стал военкомат в Можайске. Ночью 12 июля 2022 года злоумышленник забросил бутылки с зажигательной смесью в окно здания, но оно не загорелось.

Во второй раз выбор агента СБУ пал на здание в Шаховской, где находится военно-учетный стол администрации. 15 сентября 2022 года Недильский, когда стемнело, поджег оконные рамы и бросил внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью. Когда пламя разгорелось, поджигатель скрылся с места преступления.

Все свои преступления россиянин снимал на видео, а отчеты затем отправлял куратору.

16 сентября 2022 года злоумышленник был задержан. На него завели уголовное дело по статьям о госизмене, покушении на теракт, совершении террористического акта, участии в террористическом сообществе и вандализме.

2-й Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 26 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. рублей. По апелляции срок осужденному уменьшили до 25 лет 6 месяцев заключения.