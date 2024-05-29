Украинские военные уже несколько раз ударяли по российским территориям оружием, которое Киеву поставил Запад. В частности, речь идет об атаках по Краснодарскому краю, пишет РИА Новости со ссылкой на французское агентство AFP.

«Согласно нескольким западным источникам, западное оружие уже несколько раз применялось по территории России, в частности, недавно по городу Краснодар (Запад)», — сказано в статье.

Издание Bild также недавно сообщало, что ВСУ уже минимум один раз несанкционированно использовали поставленную ФРГ систему Patriot для атаки по территории России. Такие действия Киева якобы спровоцировали «гневную» реакцию в Берлине и Вашингтоне. Оба государства пригрозили украинским властям прекращением поставок ракет для установок ПВО при повторении подобных действий.

При этом генсек НАТО НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников снять некоторые ограничения для ВСУ, так как Киев якобы «имеет право» в том числе атаковать военные цели на территории РФ.