Аэропорт Лаппеенранте на грани закрытия из-за потери российских туристов

Согласно данным телеканала Yle, ежегодные муниципальные дотации в размере 12 миллионов евро противоречат политике ЕС о недопустимости государственной поддержки убыточных аэропортов.

В 2011 году, когда более половины пассажиров составляли жители Санкт-Петербурга, аэропорт обслуживал рекордные 116 тысяч человек и занимал пятое место по загруженности в стране. Однако после введения антироссийских ограничений (сначала в 2014 году, а затем ужесточения в 2022 году) пассажиропоток резко сократился.

Мэр города Туомо Саллинен сообщил, что решение о будущем аэропорта — получение кредита, переход на аутсорсинг или полное закрытие — будет принято до декабря.

