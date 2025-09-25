SHOT: осудивший СВО финский актер Хаапасало готов выступить в РФ за 3 млн руб

Финский актер Вилле Хаапасало прожил в России 20 лет, но выступил против СВО и вскоре уехал. Однако он готов выступить на корпоративе в РФ за 3 млн рублей и повторить сцену застолья из фильма «Особенности национальной охоты», сообщает SHOT .

Хаапасало после отъезда все же иногда посещает Россию. Он готов выступить здесь на корпоративе, однако сразу предупреждает клиентов о сложностях с логистикой. Из-за этого ценник на услуги актера будет выше 3 млн рублей. Кроме того, Хаапасало просит не афишировать его приезд и не обсуждать с ним политику.

Гораздо проще актеру приехать на корпоратив в Турцию или Грузию. За выезд в первую страну он берет 2 млн рублей, во вторую — 1 млн 750 тыс. рублей. Также он просит билеты в бизнес-класс самолета и номер полулюкс в отеле.

Если мероприятие будет в Грузии, то тратиться придется меньше, так как в Тибили у жены актера есть квартира. На корпоративах Хаапасало готов повторить сцену из фильма «Особенности национальной охоты» и провести весь вечер в стиле фильма.

Сейчас актер живет в Финляндии и занимается бизнесом. В России он известен благодаря съемкам в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе», где он сыграл вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

