Адвокат ответила, выдаст ли Австралия основателя WikiLeaks по запросу США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж возвращается в Австралию после освобождения из британской тюрьмы — журналист заключил соглашение с американским министерством юстиции. Адвокат по международному праву Мария Ярмуш считает, что австралийские власти не будут выдавать Ассанжа по запросу США.

Юрист отметила, что Ассанж признал себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения со стороны США. Дело направят в суд, и, скорее всего, Джулиана приговорят к 5 годам заключения — сроку, который он уже отбыл в Соединенном Королевстве. Австралия не собирается выдавать Ассанжа США.

Джулиана Ассанжа выпустили под залог и дали возможность вернуться в Австралию. Теперь журналист будет участвовать в процессе дистанционно по видеосвязи, считает Ярмуш. Экстрадиция граждан Австралии запрещена по законам этого государства, подчеркнула адвокат.

«Австралия не выдаст его теперь, поскольку в этой стране экстрадиция своих граждан запрещена. Впрочем, экстрадиция 52-летнего журналиста США уже неинтересна», — предположила Ярмуш в эфире радио Sputnik.

В 2010 году США начали расследование против Джулиана Ассанжа. Основателя WikiLeaks обвиняли в шпионаже. Ему грозило 175 лет лишения свободы.