Администрация Трампа объяснила захват венесуэльского нефтяного танкера

В своем сообщении в социальной сети Truth Social он уточнил, что операция проведена «в координации с временными властями Венесуэлы».

Южное командование Вооруженных сил США подтвердило, что речь идет о танкере Olina. Захват осуществлен в акватории Карибского моря возле острова Тринидад силами морской пехоты и моряков оперативной группы Southern Spear с авианосца USS Gerald R. Ford. Трамп заявил, что судно возвращается в Венесуэлу, а нефть «будет продана в рамках великой энергетической сделки», разработанной США для таких операций.

Ранее Reuters сообщало, что танкер под флагом Восточного Тимора совершал рейсы в Венесуэлу. Это второй подобный инцидент за неделю после задержания танкера Bella.

