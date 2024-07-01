Actu Lyon: протестующие в Лионе громят бутики и жгут баки после I тура выборов

Участники протестов во французском Лионе громят витрины магазинов и сжигают баки с мусором на фоне объявления результатов первого тура выборов в парламент, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Actu Lyon.

«Протестующие разгромили магазин Orange в районе Круа-Рус в Лионе. Уровень насилия усиливается», — сказано в материале.

Также протестующие выстраивают баррикады и взрывают петарды. В районе работают правоохранители, однако данных о пострадавших и задержанных нет.

Согласно предварительным итогам голосования, в первом туре парламентских выборов лидирует партия «Национальное объединение», получившая 34,2% голосов. Второе место занимает коалиция левых «Новый народный фронт» с 29,1%, на третьем месте — коалиция президента Эммануэля Макрона, получившая 21,5%.