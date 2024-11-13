Абсолютнейший бред: историк прокомментировал претензии казахского политика к РФ

Историк Евгений Спицын заявил, что слова экс-депутата парламента Казахстана Уалихана Кайсарова о том, что часть России принадлежит республике, — полнейший бред, сообщает «Царьград».

«Он нес абсолютнейший бред человека, у которого поехала крыша. Человек, который абсолютно не знает истории. И не только России, но даже собственной страны», — сказал Спицын.

По его словам, у казахского народа не было государства до Советского Союза. Республика появилась только в 1936 году, а многие части Казахстана долго принадлежали России.

Также Спицын предположил, что заявление казахского политика могло быть сознательным вбросом, чтобы обострить отношения между двумя государствами.

Ранее Кайсаров заявил, что многие русские города принадлежали Чингисхану и назывались иначе: Новосибирск — Новайсибирск, Тюмень — Тумень, Оренбург — Оренбур, Саратов — Саратау, Омск — Омбы.