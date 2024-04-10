Политолог Лунев сравнил Украину с нелегальной курьерской службой

Ранее сообщалось, что Швейцария планирует провести саммит по Украине в середине июня.

По словам политолога, саммит по Украине, который столь долго обсуждается в кулуарах ЕС, не имеет ни военной, ни экономической ценности. Украина выступает в роли мешка, в который каждая из стран ЕС кладет свой товар в целях отправки его в оборот.

«Крупные европейские игроки примут участие в саммите, потому что являются основными бенефициарами этой самой логистической корпорации. Кстати, Швейцария является крупным европейским финансовым и банковским центром, а в политической европейской традиции – нейтральной территорией, поэтому выбор площадки более чем предсказуем», - сказал Лунев.

В саммитах, целью которых провозглашают обсуждение мировой безопасности, определяющее значение играют страны, которые действительно выступают ключевыми центрами принятия решений. Сегодня это Россия и Китай, которые формируют новую политическую реальность и осуществляют суверенную внешнюю политику, добавил Лунев.

«Отсутствие России на саммите понятно – Запад продолжает создавать иллюзию изоляции Москвы, ее неустойчивости, во что уже не верят даже мелкие марионеточные страны. Китай, скорее всего, проигнорирует саммит, потому что не любит, когда с ним неуважительно и с позиции силы пытаются вести диалог. Ко всему прочему, Китай сегодня куда более серьезно дорожит дружбой с Россией, нежели с Европой», - заключил эксперт.