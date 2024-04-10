Эксперт Булавицкий рассказал, почему предвыборная гонка в США накаляется

Текущий расклад сил в предвыборной гонке США не позволяет сделать однозначный вывод о преимуществе какого-либо одного кандидата, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Предвыборная гонка в США набирает обороты: к двум основным кандидатам на пост президента США – Джо Байдену и Дональду Трампу – присоединился ранее выдвигавшийся от демократов Кеннеди-младший, который, резко раскритиковав текущую политику демократов, в сущности, стал независимым кандидатом.

«Причин для этого достаточно: для Джо Байдена, например, тормозящими избирательную кампанию факторами являются его преклонный возраст, множество провалов в работе со стороны его администрации, а также некоторые интересные подробности жизни его родственников», - сказал Булавицкий.

Для Дональда Трампа – возраст и его шаткое положение как единственного весомого кандидата от республиканцев; Трамп получает от республиканцев лишь вынужденную поддержку, являясь, по словам некоторых сенаторов, «позором для своей партии». Не стоит забывать о множестве судебных процессов с участием Трампа. Они, возможно, и хороши в качестве средств черного пиара, но явно плохи для формирования образа будущего лидера государства, имеющего второй ядерный потенциал в мире.

По словам эксперта, остальные кандидаты, такие как Десантис, Рамасвами и им подобные, могли бы стать серьезными соперниками лишь в случае выбытия одного из основных кандидатов.

«Возвращаясь к разговору о Кеннеди-младшем, отмечу, что изменение им своего позиционирования негативно скажется на демократах, так как в основе его образа лежит критика именно в их сторону. Кроме того, роль независимого кандидата может перетянуть часть электората, потенциально проголосовавшего бы по модели «против всех», - добавил политолог.

Как следствие, появление нового кандидата сильно меняет картину будущих выборов, так как по рейтингу Трамп и Байден фактически равны, а новый кандидат в основу своей кампании ставит критику политики нынешнего президента и правящей Демократической партии.