92 гражданина США больше не смогут въехать в Россию

МИД: РФ закрыла въезд для 92 граждан США в ответ на русофобский курс Вашингтона

Въезд в Россию на постоянной основе закрывается для 92 американских граждан. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Такое решение принято в связи с тем, что администрация американского президента Джо Байдена заняла русофобскую позицию. Руководство Соединенных Штатов само заявляло, что его цель — «нанести России стратегическое поражение». Также Вашингтон ввел персональные санкции против политиков, бизнесменов, журналистов и некоторых других жителей РФ.

Россия 28 августа закрыла въезд для некоторых американских силовиков, сотрудников спецслужб, руководителей компаний, производящих оружие и спонсирующих Киев в конфликте против Москвы. Также в РФ персонами нон-грата стали журналисты некоторых популярных западных СМИ.

Ранее министерство иностранных дел России запретило въезд в страну для 200 граждан США. Такое решение приняли в ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов.