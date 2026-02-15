Мужчина из Саратова управляет городом в Колумбии и планирует стать губернатором

48-летний Михаил Краснов из Саратова может стать губернатором региона в Колумбии. Он уже почти три года работает мэром города Тунха с населением 200 тыс. человек, сообщает Mash .

Краснов имеет степень доктора экономической социологии и демографии в ВолГУ. После этого пошел учиться в Берлинский университет имени Гумбольдта и приехал в город Тунха в Колумбию по программе обмена.

Мужчине понравился город. Он остался там жить.

В 2023 году Краснов выиграл на выборах мэра. Затем его хотели лишить полномочий с помощью множества проверок и исков.

Сначала суд занял сторону истцов. Но Краснов занимается обжалованием решения. Также он сражается за кресло мэра. Мужчина прошел уже три судебных процесса. До конца срока полномочий остается чуть более года.

В конце 2025 года Краснов взял в помощники Дмитрия. Он приехал с юга РФ в Колумбию ради девушки из социальных сетей.

Краснов в ближайшее время планирует отправиться в кругосветное путешествие. Еще раз становиться мэром Тунхи не собирается. Однако поучаствует в выборах губернатора департамента Бояка. Там живут 1,3 млн колумбийцев.

