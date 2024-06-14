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46 украинских бойцов сдались в плен за неделю

За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 46 бойцов ВСУ. Также российская армия уничтожила самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также средства ПВО РФ сбили истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 украинской армии.

За неделю ВС России уничтожили 13 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, две противокорабельные ракеты «Нептун» и прочее.

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.