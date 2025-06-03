17 физлиц и 58 организаций: Швейцария расширила антироссийские санкции
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Швейцария частично присоединилась к 17-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Страна расширила список ограничительных мер, сообщает ТАСС.
В него были включены 17 физических лиц, 58 организаций, 189 судов, 31 предприятие. Санкции вступают в законную силу 4 июня в 00:00 по московскому времени.
Под ограничительные меры попали, например, директор музея-заповедник «Херсонес Таврический» Елена Морозова, глава «Камаза» Сергей Когогин, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и другие.
Что касается предприятий, ограничительные меры коснулись Ростеха, компании «Волжское пароходство», «Сургутнефтегаза», музея «Херсонес Таврический» и т. д. Также в списке есть компании из Китая и ОАЭ, а еще Минский завод колесных тягачей.
Ранее Минэкономики Швейцарии разрешило продать ФРГ 71 танк Leopard 1A5, но только в случае, если будет введен запрет на реэкспорт вооружения на Украину. В июне 2023 года страна отвергала запрос на продажу Германии техники. Берлин хотел передать ее Киеву.