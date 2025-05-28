Швейцария решила поставить Германии 71 танк Leopard, но с одним условием
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Минэкономики Швейцарии разрешило продать ФРГ 71 танк Leopard 1A5, но только в случае, если будет введен запрет на реэкспорт вооружения на Украину, отмечается на сайте Федерального совета (правительства) конфедерации. Об этом сообщает ТАСС.
Швейцарский оружейный концерн RUAG может продать свои танки немецкой компании. Однако должны быть заключены договоренности о том, что техника, ее детали и комплектующие не будут переданы Украине.
В правительстве отметили, что в июне 2023 года страна отвергала запрос на продажу ФРГ боевых танков. Берлин хотел передать их Киеву.
Речь велась о 96 танках Leopard 1A5, а также комплектующих к ним. Их компания RUAG MRO купила у Минобороны Италии в 2016 году.
Нынешнее законодательство Швейцарии запрещает реэкспорт вооружений странам, которые находятся в состоянии боевых действий. Государство имеет нейтральный статус.