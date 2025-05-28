Швейцария решила поставить Германии 71 танк Leopard, но с одним условием

Минэкономики Швейцарии разрешило продать ФРГ 71 танк Leopard 1A5, но только в случае, если будет введен запрет на реэкспорт вооружения на Украину, отмечается на сайте Федерального совета (правительства) конфедерации. Об этом сообщает ТАСС .

Швейцарский оружейный концерн RUAG может продать свои танки немецкой компании. Однако должны быть заключены договоренности о том, что техника, ее детали и комплектующие не будут переданы Украине.

В правительстве отметили, что в июне 2023 года страна отвергала запрос на продажу ФРГ боевых танков. Берлин хотел передать их Киеву.

Речь велась о 96 танках Leopard 1A5, а также комплектующих к ним. Их компания RUAG MRO купила у Минобороны Италии в 2016 году.

Нынешнее законодательство Швейцарии запрещает реэкспорт вооружений странам, которые находятся в состоянии боевых действий. Государство имеет нейтральный статус.