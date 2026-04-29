$11,5 тысяч в секунду: названа реальная стоимость операции США в Иране

Пентагон теряет $11,5 тысяч в секунду на операцию против Ирана

Расходы США на ведение масштабной военной операции против Ирана достигли критических отметок. Согласно данным аналитического портала Iran War Cost Tracker, базирующегося на официальных отчетах Пентагона, суммарные затраты Вашингтона уже превысили $65 млрд (около 4,9 трлн руб. по курсу на 29 апреля), сообщает газета «Известия» .

Аналитики зафиксировали впечатляющую интенсивность расходования бюджетных средств. В настоящее время казна США теряет в среднем $11,5 тыс. каждую секунду, что эквивалентно почти $1 млрд в сутки.

По данным аналитиков, львиная доля средств уходит на восполнение арсеналов крылатых ракет Tomahawk и JASSM, а также специализированных противобункерных авиабомб GBU-57. Масштабное использование комплексов Patriot и THAAD для отражения иранских ракетных ударов по американским базам в регионе также требует постоянных многомиллиардных вложений. Кроме того, Пентагон тратит крупные суммы и на содержание авианосных ударных групп, интенсивные вылеты стратегической авиации и обеспечение логистики для контингента.

Эксперты отмечают, что динамика трат в текущем конфликте значительно опережает показатели начальных этапов кампаний в Ираке и Афганистане. Только за первые шесть дней активных боевых действий Пентагон израсходовал $11,3 млрд.

