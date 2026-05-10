«Звон Победы» 9 мая раздался во всех подольских храмах

9 мая небо над Подольском наполнилось колокольным звоном. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах городского округа, как и по всей стране, прошла масштабная акция «Звон Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Программа памятного мероприятия состояла из двух частей. Сначала прозвучал поминальный звон в память о тех, кто отдал свои жизни на полях сражений Великой Отечественной войны. Сразу после него начался торжественный праздничный трезвон в честь 81-летия Великой Победы, который продолжался 15 минут.

Эта акция стала доброй традицией и проводится в России ежегодно, начиная с 2015 года. Она напоминает о духовном единстве народа и бессмертном подвиге защитников Отечества.

Такой звон — не только дань памяти, но и живой голос истории, который напоминает нам о цене мира и важности сохранять его для будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.