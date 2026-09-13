Звезды эстрады выступили в Химках в День города

В Баскетбольном центре «Химки» состоялось ключевое событие празднования Дня города — большой праздничный концерт. Мероприятие собрало более трех тысяч жителей и гостей округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В фойе центра развернулась выставка «Химки — Космос», где были представлены экспонаты музеев НПО имени С. А. Лавочкина и НПО Энергомаш. Специалисты предприятий сопровождали выставку и рассказывали гостям о космической программе.

Центральная зона праздника открылась патриотической прологовой композицией «Химки — это МЫ!». Ведущими вечера стали медийные лица Алла Омелюта и Михаил Губерниев.

На мероприятии присутствовали приглашенные гости: глава городского округа Химки Инна Федотова, депутат Государственной Думы Денис Кравченко, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, олимпийский чемпион, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, директор АНО «Центр развития и популяризации бокса» Александр Лебзяк.

Праздничный концерт продолжили звезды российской эстрады: Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, группа UMA2RMAN, певица МОНА, фронтовая бригада участников СВО — хор «Русский формат», а также Московский казачий хор.

«Это был не просто концерт. Это был День города — праздник людей, которые любят Химки, переживают за них и каждый день помогают им становиться лучше. Спасибо каждому, кто разделил с нами этот праздник. Сегодня Химки звучали одним голосом», — отметила глава округа Инна Федотова.

Для комфорта гостей перед зданием баскетбольного центра развернулась гастрономическая зона, где можно было приобрести быстрое питание и безалкогольные напитки параллельно с просмотром прямой трансляции с главной сцены праздника на дублирующей экране.

Для обеспечения безопасности присутствующих при входе на территорию центра функционировала зона досмотра и рамки металлодетекторов.

«День города объединяет жителей общей историей, добрыми традициями и любовью к родному округу. Сегодня здесь царит особая атмосфера — праздник, музыка, встречи и чувство единства. Спасибо каждому, кто своим трудом, заботой и участием помогает Химкам развиваться и становиться еще комфортнее. Желаю каждому жителю благополучия, семейного тепла и уверенности в будущем», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Праздничный концерт в Баскетбольном центре стал кульминацией Дня города, который прошел под девизом «Химки — город единства».