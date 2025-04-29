«Звезда-зомби»: какое опасное космическое тело приближается к Земле?

«Звезда-зомби» может столкнуться с Землей через 70 млн лет

В Млечном пути обнаружено космическое тело, получившее название «звезда-зомби». Речь идет о магнетаре SGR 0501+4516 — нейтронной звезде высокой плотности, перемещающейся в космическом пространстве с огромной скоростью, превышающей 180 тыс. км/ч, сообщает Infox .

О магнетаре

Появление подобного объекта может быть крайне опасным, так как магнетар способен «разорвать на атомы» все вокруг, отметили в NASA.

Магнетары — это объекты с колоссальным магнитным полем, превосходящим земное в миллионы раз, что делает их одними из самых мощных во Вселенной.

Приближение магнетара может спровоцировать мощные вспышки рентгеновского и гамма-излучения, что представляет серьезную угрозу для близлежащих планет. Ученые продолжают исследовать SGR 0501+4516, чтобы детально изучить его особенности и оценить потенциальную опасность для нашей планеты.

Как появляются магнетары?

Согласно последним данным, магнетары могут возникать в результате коллапса массивных звезд, что подчеркивает необходимость постоянного наблюдения за подобными объектами в нашей галактике. Изучение их траекторий и характеристик может помочь предотвратить возможные катастрофические последствия для Земли.

Магнетары считаются одними из самых экстремальных объектов во Вселенной. Эти небесные тела представляют собой остатки массивных звезд, которые сжимаются в нейтронные звезды диаметром всего около 20 км, обладая при этом массой, превышающей солнечную.

На что способен магнетар?

Если бы этот объект пролетел вблизи нас на расстоянии, вдвое меньшем, чем расстояние до Луны, это привело бы к уничтожению всех электронных устройств, включая банковские карты. А человек, оказавшийся на расстоянии даже 1 тыс. км от магнетара, был бы разорван на субатомные частицы.

SGR 0501+4516 — один из примерно 30 известных магнетаров в нашей галактике.

Угрожает ли «звезда-зомби» Земле?

В настоящее время «звезда-зомби» находится на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли, и ее траектория вызывает вопросы.

«SGR 0501+4516 — это остаток сверхновой CTB 37B, взорвавшейся порядка 10 тыс. лет назад. Магнетар движется по галактике со скоростью около 300 км/с. Исходя из просто математических вычислений, расстояние в 15 тыс. светоых лет составляет 6,9 × 10^7 км. Делая расчет, мы получаем, что время в пути составит более 70 млн лет», — рассказал астроном и научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Магнетар и Солнечная система также движутся к центру галактики, и предсказать их сближение на таких больших временных интервалах с высокой точностью нереально, особенно в отношении параметров движения SGR 0501+4516.

Следовательно, не стоит сильно беспокоиться о потенциальной угрозе, которая может возникнуть через десятки миллионов лет. Ажиотаж вокруг этого магнетара — лишь очередной псевдонаучный слух, который вызвал интерес у любителей «сенсаций» в науке.

Другими словами, даже если столкновение с «звездой-зомби» когда-либо произойдет, это случится не раньше, чем через 70 млн лет, и нет никаких оснований полагать, что ее траектория пересечется с нашей Солнечной системой.