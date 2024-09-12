Звание «Ветеран труда» присвоено более 180 жителям округа Пушкинский с января

С начала 2024 года звание «Ветеран труда» было присвоено 181 жителю округа Пушкинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Удостоверение «Ветерана труда» дает право на дополнительные меры соцподдержки при достижении пенсионного возраста в соответствии с законодательством. Это включает бесплатный проезд по соцкарте жителя Подмосковья, компенсацию расходов на оплату ЖКУ, ежемесячную денежную выплату и компенсацию за домашний телефон», — рассказал начальник окружного управления соцразвития округа Пушкинский Роман Соловьев.

Звание «Ветеран труда» вручают гражданам России за многолетний и добросовестный труд. Его могут получить граждане России, проживающие на территории области и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии.

Чтобы получить звание, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Проконсультироваться по вопросу присвоения звания можно у сотрудников соцзащиты, ведущих прием в МФЦ, позвонив по номеру 122 далее 6, или в чате «Социалка.Пушкино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.