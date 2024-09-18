Звание «Почетный гражданин Серпухова» присвоено двум жителям

В преддверии празднования Дня города был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Городского округа Серпухов». Вопрос обсудили на заседании совета депутатов под председательством Михаила Шульги, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Общественность выдвинула две кандидатуры.

Умар Назарович Кремлев, с 2021 года возглавляющий Международную ассоциацию бокса, уделяет особое внимание развитию спортивной, общественной и социально-культурной инфраструктуры Серпухова. Благодаря его усилиям на территории округа была реконструирована спортивно-оздоровительная база «Лесная опушка», ставшая центром притяжения для спортсменов со всей России. Умар Назарович активно поддерживает проведение масштабных спортивных и военно-патриотических мероприятий, объединяющих разные поколения.

Татьяна Владимировна Клочко — талантливый руководитель, более 50 лет посвятивший работе в сфере образования. На протяжении 29 лет она возглавляет Серпуховскую территориальную организацию Общероссийского Профсоюза образования. Под ее руководством успешно реализуются социальные проекты, проводятся научно-практические конференции для педагогов, а серпуховский профсоюз входит в десятку лучших организаций Московской области. Татьяна Владимировна уже четыре созыва возглавляет профильную комиссию местной Общественной палаты.

Единогласным решением было поддержано предложение серпуховичей о присвоении звания «Почетный гражданин» Умару Кремлеву и Татьяне Клочко. Торжественная церемония, как это принято, состоится в канун Дня города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.