Звание «Почетного гражданина» присвоили ветерану ВОВ в Балашихе

Встреча с участником Великой Отечественной войны Борисом Владимировичем Шаровым прошла в авиационной корпорации «Рубин» в Балашихе. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, принял участие глава городского округа Сергей Юров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня, в год 80-летия Победы, особенно важно сохранять историческую память и поддерживать наших ветеранов. Борис Владимирович отдал более 30 лет трудовой жизни градообразующему предприятию „Рубин“ и внес огромный вклад в развитие авиационной отрасли. Низкий поклон вам от всех жителей Балашихи», — отметил Сергей Юров.

Главным событием встречи стало присвоение Борису Шарову звания «Почетного гражданина городского округа Балашиха». Этой награды удостаиваются ветераны-фронтовики по всей стране по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В Балашихе звания почетного жителя присвоены 10 участникам Великой Отечественной войны.

«Борис Владимирович пришел на завод в 1955 году и проработал здесь более трех десятилетий — сначала техником-испытателем, затем инженером-конструктором. Он участвовал в испытаниях авиационных стоек, и его труд стал частью большого дела по восстановлению и развитию отечественной промышленности», — рассказал генеральный директор «Рубина» Игорь Ряпин.

Борис Шаров — участник боёв за освобождение Минска, Вильнюса, Каунаса и штурма Кенигсберга. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и рядом юбилейных наград. Победу встретил под Кёнигсбергом, а после демобилизации окончил техникум и посвятил свою жизнь работе на заводе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.