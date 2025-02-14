Звание «Почетного гражданина» присвоили 8 ветеранам ВОВ из Ленинского округа

Звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа» присвоили 8 участникам Великой Отечественной войны, проживающим на сегодняшний день на территории муниципалитета. Такое решение принял местный совет депутатов в соответствии с указом президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа.

«Эти выдающиеся люди сражались за нашу Родину, проявляя мужество, стойкость и самоотверженность. Их подвиги и вклад в Победу навсегда останутся в наших сердцах и будут примером для всех последующих поколений. Мы гордимся нашими героями и благодарим за мирное небо над нашими головами!» — сказал председатель совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Пресс-служба приводит список ветеранов Великой Отечественной войны, получивших почетное знание. Это Ахмадиев Галим Авхадиевич, Белоногова Евгения Владимировна, Доля Михаил Никитович, Жажин Виктор Васильевич, Канельский Борис Харитонович, Ковальчук Александр Александрович, Рязанова Анна Егоровна, Харланова Раиса Степановна.

Уточняется, что с 1941 по 1945 годы порядка 30 тыс. жителей муниципалитета защищали Родину на фронтах войны. Каждый третий не вернулся домой. Имена 8,3 тыс. павших воинов увековечены на мемориале Стена памяти на Аллее Славы в Видном.

Ранее сообщалось, что свыше 40 памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне, будут отремонтированы и благоустроены в Ленинском округе в преддверии 80-летия Великой Победы.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.