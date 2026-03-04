Зумеры пользуются интернетом вдвое больше своих родителей

Специалисты аналитической платформы МТС Геоэффект провели исследование, чтобы определить конкретную разницу в потреблении услуг мобильной связи среди представителей разных поколений. Выяснилось, что в Московском регионе зумеры тратят примерно в 2 раза больше интернет-трафика, чем поколение их родителей. Дольше всех говорят иксы, фаворитом среди смартфонов для всех возрастных групп стал iPhone, сообщила пресс-служба МТС.

Согласно исследованию, поколение Z значительно опережает остальных по объему интернет-трафика. В среднем один зумер потребляет около 25,4 Гб в месяц — почти вдвое больше представителя поколения X (13,3 Гб). Следом идут миллениалы (20,9 Гб), замыкают тройку лидеров представители самого юного поколения «Альфа» (19,2 Гб).

Самыми разговорчивыми оказались иксы: в месяц они наговаривают в среднем 195 минут. Это в 2 раза больше, чем зумеры — 95 минут. За иксами идут миллениалы (180 минут) и бэби-бумеры (130 минут). Меньше всех по телефону говорят «Альфа» —всего 55 минут в месяц.

Всех объединило почти полное безразличие к SMS. Представители всех групп отправляют в среднем 3 таких сообщения в месяц.

Еще один объединяющий фактор — любовь к технике Apple. При этом зумеры и миллениалы чаще выбирают iPhone 15 Pro Max, иксы и бэби-бумеры — iPhone 11, «Альфа» — iPhone 13.

Года рождений поколений: