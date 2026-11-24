Оформление карты «Стрелка» стало самой популярной услугой регионального портала среди зумеров Подмосковья в 2026 году. Они подали 189,8 тыс. заявлений — около 45% всех обращений по пяти наиболее востребованным услугам, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мингосуправления Подмосковья составило рейтинг цифровых услуг среди зумеров — пользователей, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х годов. Всего жителям региона на областном портале доступно более 450 услуг.

В 2026 году первое место по популярности у зумеров заняло оформление карты «Стрелка» — 189,8 тыс. заявлений, или около 45% обращений по услугам из первой пятерки. Далее следуют запись на ЕГЭ и ОГЭ — 113,7 тыс., получение выписки из домовой книги — 78,9 тыс., назначение выплаты на питание — 21,1 тыс. и запись в детский сад — 15,6 тыс.

Зумеры выбирают региональный портал за удобство, скорость решения задач и возможность отслеживать результат онлайн. В министерстве отмечают, что электронные сервисы делают взаимодействие с государством понятным и прозрачным для жителей всех возрастов.

12+

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.