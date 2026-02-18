Зумеры массово переходят в «Одноклассники» на фоне проблем с Telegram

Диджитал-продюсер и основатель агентства Didenok Team Кирилл Диденок поделился наблюдением о возвращении молодой аудитории в социальную сеть «Одноклассники», сообщает «Царьград» со ссылкой на Hi‑Tech Mail.ru.

По его словам, эта тенденция обусловлена препятствиями, с которыми пользователи сталкиваются при использовании Telegram. В связи с этим «Одноклассники» неожиданно стали своеобразным цифровым убежищем.

Эксперт подчеркнул, что платформа переживает новую волну популярности. Поколение зумеров, подпитываемое ностальгическими чувствами и стремлением к аутентичности, активно восстанавливает свои старые профили.

«Такой всплеск интереса к ретро‑платформам показывает, как быстро тренды разворачиваются — именно ностальгия и поиск самобытности формируют сегодня цифровую моду», — прокомментировал ситуацию Диденок.

Он также прогнозирует увеличение активности не только в «Одноклассниках», но и во «ВКонтакте». Эта российская платформа тоже может послужить альтернативным каналом коммуникации в случае сбоев или ограничений в работе Telegram.

