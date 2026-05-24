Зуева подала в суд иск о взыскании алиментов с Козловского на дочь

Актриса Ольга Зуева подала в московский суд иск о взыскании алиментов с артиста Данилы Козловского на их дочь, сообщает Super.ru .

Речь идет о дочери актеров Оде-Валентине, которая живет в США с мамой.

Рассмотрение дела по алиментам проходит в РФ, несмотря на то, что ребенок живет в другой стране. Подробности иска и позиция сторон не раскрываются.

По информации издания, Козловский поддерживает связь с дочкой. Актер регулярно навещает ребенка в Штатах, в том числе в дни рождения. Но юридический спор касается именно порядка и объема финансового участия отца в содержании дочери.

Также недавно Данила Козловский женился на актрисе Оксане Акиньшиной. Они стали родителями — у пары родился сын Лео.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.